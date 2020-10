Romain RETTORI

Aucune stratégie n'est envisageable sans préparation, mais sur le vif d'une affaire, seul un membre reconnu par l'équipe saura identifier le processus qui, de l'analyse à l'action, conduira au résultat.



Actuellement dans ma seizième année de Service à la Municipalité de Courbevoie, j'y ai exercé plusieurs métiers relativement différents.



J'ai aujourd'hui le privilège de confirmer ma vocation jour après jour, au travers d'une activité qui me passionne.



Développer son adaptabilité professionnelle, précisant perpétuellement sa perception globale d'une structure de dimension importante, est une chance dont on ne peut se priver dans le Service Public en Ile de France.



La réactivité, la motivation et les aptitudes relationnelles sont des atouts dans l'exécution des missions dont on est chargé.



Implication et persévérance permettent de développer au quotidien son bagage professionnel.



Le perfectionnement de l'autonomie est, à mon sens, un objectif à se donner dans toute réalisation.



Aujourd'hui la polyvalence est, plus que jamais, une compétence précieuse au même titre que le savoir technique ou la ressource humaine.



Conscient du caractère indispensable de la mutualisation des compétences, mais également de la cohésion de toute cellule de travail participatif, je ne perds pas une occasion de compléter les échanges professionnels par une démarche spontanée et positive soudant la dynamique de groupe.



Car un objectif que l'on tient a été entendu et intégré, tout est possible en tenant sa place dans l'équipe tant que l'équipe compte plus que le résultat personnel.