Olivier MAGLIANO

Le soudage est un procédé spécial qui nécessite la coordination de toutes les opérations à exécuter avant, pendant et après le soudage, afin que l'on puisse avoir confiance dans cette méthode de fabrication et que le produit ainsi fabriqué soit fiable dans les conditions de service. Il est recommandé que les tâches et responsabilités du personnel employé aux activités liées au soudage, par exemple la planification, l'exécution, la supervision et le contrôle soient clairement définies. A cet effet, les normes EN ISO 3834 sur les exigences de la qualité en soudage et EN ISO 14731 sur le COORDONNATEUR EN SOUDAGE ont été publiées sous la forme de normes françaises, fin 2006. Les parties 2 et 3 des EN ISO 3834 imposent aux entreprises dont l'activité prépondérante est le soudage, de disposer de Coordonnateurs en Soudage. Toutefois, l'application des normes EN ISO 3834 reste volontaire et laisse le libre choix à l'entreprise d'avoir un Coordonnateur en Soudage ou pas et de fixer son niveau de connaissances techniques.



Selon la NF EN ISO 14731, le Coordonnateur en Soudage est une " personne qui, chez un constructeur ou un fabricant, est responsable des activités de soudage et activités liées au soudage et dont la compétence et les connaissances ont été démontrées, par exemple, par une formation, un enseignement et/ou une expérience pertinente en fabrication. Le Coordonnateur en Soudage est une personne qui exécute une ou plusieurs tâches de coordination ".



Formations suivies à L' INSTITUT DE SOUDURE (IS) :

- PROCEDES ET MATERIELS DE SOUDAGE

- MÉTALLURGIE: MATÉRIAUX ET COMPORTEMENT EN SOUDAGE

- CONCEPTION ET CALCUL DES ASSEMBLAGES ET JOINTS SOUDES

- QUALITÉ, FABRICATION, APPLICATION D' INGÉNIERIE

- DESP 1 & 3 (DIRECTIVE ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION

- DMOS et QMOS

- CAHIERS DE SOUDAGE

- SOUDABILITÉ DES MATÉRIAUX

- CORROSION

- CONTRÔLE VISUEL DES SOUDURES (VT)

- COFREND RADIOGRAPHIE X ET GAMMA NIVEAU 1 (RT1 CIFM)

- RADIOPROTECTION CAMARI X ET GAMMA

- PRÉSENTATION APPROFONDIE + PRATIQUE DU CONTRÔLE PAR ULTRASONS (UT)

- COFREND MAGNÉTOSCOPIE NIVEAU 2

- DEFAUTS EN SOUDAGE



Habilitations, certifications, attestations :

- COFREND CIFM RESSUAGE niv. 2

- GIES 1

- Formation ATEX



Mes compétences :

MicroStation

La préparation

Autocad

Gestionnaire de travaux

Relevés sur site

Automates programmables

Informatique industrielle

Soudage

CND