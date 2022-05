Olivier MAHERAULT

26 ans en tant que Chef de Projet et/ou Responsable des Systèmes d'Information,

Je m'adapte très vite aux missions qui me sont confiées.



Professionnalisme, Adaptabilité, Confiance, Transversalité, Ecoute sont mes valeurs.



Apporter à l'entreprise un service de qualité à moindre coût est ma devise.



Fort d'une expérience multi-activités, j'aurais plaisir à partager avec vous mes réussites,

N'hésitez pas à prendre contact pour en connaître davantage.



Mes compétences :

Conduire les projets de tout type

Élaborer, suivre et optimiser le budget

Etudier les besoins des directions métier

Confronter expérience offres du marché aux enjeux

Organiser la présentation du maquettage

Déployer les outils associés de gouvernance

Concevoir un schéma SI garantissant la sécurité

Choisir infrastructure et prestataires de service