Olivier MAILLARD

Toujours actif et volontaire, j'ai participé au développement et au déploiement de projets au sein de la Direction Financière en relation avec le groupe. Je me suis toujours employé à faire évoluer mes postes pour optimiser les process et gagner en productivité.



2016-... :

Comptable unique d'entreprise à MONACO,

- Tenue et révision comptable

- Suivi fiscal

- Gestion sociale (bulletin de salaire et formalités pour 32 personnes)

- Gestion des clients et des fournisseurs

- Pilotage de la trésorerie

- Gestion analytique et contrôle de gestion des chantiers



2015 - 2016 :

Retour aux métiers de la comptabilité, comme comptable syndic dans un premier temps, avec la tenue des comptes, des arrêtés comptable, la gestion des clients et le suivi des banques.

Puis sur Monaco au sein de la prestigieuse Agence DOTTA IMMOBILIER.



2014 - 2015 :

Business Controller de l'activité Modernisation ascenseurs France. Définition des objectifs (budget et Rolling forecast), élaboration du résultat suivi opérationnel de l’activité. Définition des KPI avec le Directeur Métier, production et animation des indicateurs.



2012 - 2013 :

Business controller de l'activité PORTE France. Définition des objectifs (budget et Rolling forecast), élaboration du résultat. Lissage du revenu contrat, lissage des charges et calculs des marges par activités a partir d'extractions de SAP. Suivi opérationnel de l'activité, surveillance du parc et de l'activité commerciale.



2010 - 2011:

testeur du système Business Object, création de requêtes webi pour mise à disposition des utilisateurs, Contrôleur de gestion de la région SUD, programmation des budgets, pilotage du résultat et des objectifs, forecast.



2009 2010 :

abandon du data warehouse au profit de Business intelligence.

test des rapports, participe au design et au contenu de la base et des rapports, animation des formations au plan national. Suivi de l'évolution de l'outil, gestion de ticket (correctif) avec le groupe basé en Belgique et en Finlande.



2007 2008 :

projet de data warehouse (business warehouse 3.5), mise en place d'un système de suivi de la rentabilité des contrats de maintenance (création des requêtes et formation des utilisateurs). Pilotage du revenu maintenance France Ascenseur et Porte. Analyse de l'activité Services.



2005 2006 :

Formation des utilisateurs au niveau national au démarrage de sap pour la partie volume d'activité. Chargé du reporting à la société mère.



Mes compétences :

Excel

Sql server 2008

Business objects

Access

SAP

Gestion de Base de Données

Contrôle de gestion

budgets

SAP ERP

Microsoft Access

la maintenance

SQL

SAP Netweaver > SAP BW

Quadratus

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Hyperion

Forecasting

EPM