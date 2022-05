Olivier MANCELIN

De formation financière à l'origine( CESB, ITB), j'ai accompagné les entreprises de Seine et Marne pendant 10 ans au sein de la BNP avant de créer ma propre entreprise d'importation.

J'ai ensuite été directeur commercial France puis Europe de l'ouest pendant 18 ans, puis, suite à un licenciement économique, j'ai crée ma propre société de conseils et d'accompagnement des TPE/PME de Seine et Marne et j'ai repris une société de gestion de salons de coiffure.

Aujourd'hui j'ai cessé mon activité de conseil, finalise la vente des salons de coiffure et cherche à me réinvestir sur un projet de création ou de développement en partenariat ou en propre.







Mes compétences :

Direction commerciale

Direction de centre de profits

Gestion budgétaire

Finance d'entreprise

Comptabilité générale

Formation professionnelle

Navision

Microsoft SharePoint

Microsoft Office

Ciel