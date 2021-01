Olivier MANTIENNE

Contrôleur Financier expérimenté, je combine une expérience dans une multinationale anglo-saxonne et dans des structures Internet/Médias en forte croissance.



Mes points forts sont :

- un savoir-faire métier en finance d’entreprise acquis dans des contextes variés et exigeants (méthodologie efficace, maîtrise avancée des outils informatiques, anglais courant)

- un goût marqué pour l’analyse (capacité à construire des outils pertinents de pilotage et de mesure de la performance)

- un savoir-être en lien avec les exigences d'un recruteur (implication forte, aptitude à travailler de façon transverse).



Réactif, je suis capable de m’adapter à un environnement en mouvement.

Mon ouverture et ma polyvalence font qu’au-delà de la gestion technique des problématiques financières, je sais être un levier pour accompagner une organisation vers le succès.



Mes compétences :

Contrôleur financier

Contrôle de gestion

Business planning

Budgétisation

Microsoft Excel