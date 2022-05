Olivier MARGOUET

Mon parcours est marqué par des responsabilités financières et opérationnelles, tant en secteur privé que public.

Mes compétences en gestion des organisations alliées à une motivation pour la conduite des politiques publiques m'ont conduit logiquement à des fonctions de direction générale.

Je suis animé par l'intérêt général et par la conviction qu'il est le fruit de la considération et de la confiance mutuelle des hommes et des femmes qui font vivre le service public au quotidien.

Administrateur territorial, je contribue aujourd'hui à la réussite des politiques à l'échelle d'une région.

La diversification de mes contacts professionnels s'inscrit dans une démarche d'échanges de bonnes pratiques, de développement personnel et d'évolution de carrière.

Touche à tout, inlassablement curieux de tout ce qui peut améliorer notre compréhension du monde et de la société, je crois en l'alchimie productive des rencontres.



Mes compétences :

Conseil

Directeur général

Management

Management public

Régulation