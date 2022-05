Olivier MARTINEAU

J’ai durant 2 années conduit des projets pour e-Spot, fournisseur de solutions logicielles de gestion de l’approvisionnement et du transport de fonds. Aux problématiques de traçabilité et d’optimisation des coûts s’ajoutaient de fortes contraintes en termes de sécurité et de planning : il m’a fallu appréhender de manière claire les enjeux métier pour être à même d’établir des cahiers des charges solides, suivre l’intégration de nos solutions chez les clients et assurer la formation de ces derniers. Cette expérience m’a amené à constamment balancer la stratégie commerciale de l’entreprise (« tout activité doit être facturable et facturée ») avec la relation client, composante principale de mon activité d’interface opérationnelle entre le client francophone et mon employeur flamand. Qui plus est, cela m’a amené à pratiquer quotidiennement l’anglais et apprécier travailler dans un contexte européen.



J’ai su faire fructifier cette expérience chez TESSI Informatique où je gère depuis près de 6 mois six projets en parallèle dont quatre connaissent une forte activité me demandant de coordonner les efforts de six ressources humaines dans un contexte de gestion de flux bancaires où fiabilité et traçabilité ne peuvent être pris en défaut. J’ai en particulier mené de bout en bout deux migrations vers des plateformes de gestion de flux SEPA/EBICS TS, de l’expression des besoins jusqu’à la mise en

production, en passant par le suivi des développements et des tests en recette, les tests de charge, la mise en place des procédures d’exploitation et la formation des utilisateurs.



Auparavant, j’ai soutenu une thèse ayant pour thématique l’animation 3D : cette expérience m’a permis de développer durant près de 4 ans mes aptitudes de concepteur/développeur (C, C++, C#) dans un environnement avec de fortes contraintes techniques. Durant cette période, j’ai su dépasser les solides bases techniques et théoriques de ma formation d’ingénieur INSA en développant de solides capacités d’apprentissage qui me servent plus que jamais aujourd’hui.



Je cherche aujourd’hui à intégrer une entreprise qui sollicite mes compétences en terme de gestion de projet et mon goût pour la relation au client qui, alliées à mes connaissances techniques et mes capacités d’adaptation, devraient pouvoir me permettre d'intervenir sur des projets variés dans des contextes métier pointus. Je cherche en particulier un poste qui me permette de toucher à l'aspect commercial, pour lequel mes expériences précédentes ont aiguisé ma curiosité



Mes compétences :

Ruby

Expression de besoins