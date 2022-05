Olivier MARTINEAU

Depuis maintenant 20 ans, mes différentes expériences m'ont permis de découvrir une multitude d'activités autour du logiciel.

Au départ intéressé par le développement, séduit ensuite par le test, je reste curieux et avide d'apprendre.



Mon fil rouge reste le travail en équipe avec une évolution naturelle vers l'encadrement et le management côté Services ... puisque l'informatique n'est rien sans les femmes et les hommes !



Résumé de carrière : Depuis juin 2012 Filhet Allard – Responsable du pôle Développement

2009 – 2012 Centre de Services Sogeti – Directeur de projets testing

2006 – 2008 Pôle Emploi – Refonte du processus interne de tests

2004 – 2006 Agfa Healthcare – Directeur de projets déploiement

2002 – 2003 Bouygues Telecom – Pilotage stratégique

1999 – 2002 Bouygues Telecom – Responsable d'équipe & Chef de projets

1997 – 1999 Crédit Agricole Ile de France – Analyste programmeur

1995 – 1997 Sicovam – Développeur

1994 – 1995 Service Militaire – Professeur informatique et électronique

1994 STAGE Canon Research France – Recherche mathématiques appliquées



Mes compétences :

ISTQB

Quality Center

Testing