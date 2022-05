Olivier MASOT

Responsable du Site Axiane de Reuilly (Coeur de Blé) depuis 2013, j'ai été précédemment , Directeur de l'usine SDHF de Attin (Daddy Sucres) de 1995 à 2004, Directeur de l'usine Tereos de Lillers (Beghin Say) de 2005 à 2010 puis Directeur d'Etablissement Timac Agro à Sète (production d'engrais) de 2010 à 2012.



Domaines de compétences :

- Gérer et optimiser une production à feu continu

- Coordonner la maintenance et les améliorations techniques

- Superviser les opérations logistiques (stockage, conditionnement, expéditions)

- Arbitrer les achats de produits techniques de production et maintenance et de sous-traitance

- Définir les investissements industriels et maîtriser leur mise en oeuvre

- Définir et garantir les budgets de fonctionnement et d’investissement, assurer le reporting technique et financier

- Manager les équipes et faire évoluer les organisations

- Négocier avec les institutions représentatives du personnel (CE, DP, CHSCT)

- Assurer la responsabilité de la politique sécurité et environnement du site

- Etre l’interlocuteur des Administrations et organismes de Tutelle (DREAL, Agence de Bassin, Inspection du travail…)



Mes compétences :

Agroalimentaire

Agrofournitures

Conduite du changement

Direction d'usines

Amélioration continue

Biotechnologies

Management