Olivier MATHÉ

- Projet d’optimisation des procès d’impression

- Mise en place d’outils d’audite imprimantes

- Analyse et proposition de solutions

- Gestion du déploiement

- Déploiement et installation de poste utilisateur

- Introduction, formation, présentation des nouveaux produits pour le SAV France

- Création et mise en oeuvre des processus de déploiements et de maintenance pour les partenaires

- Administration des serveurs, des machines de tests et des environnements du laboratoire.

- Encadrement du personnel sur la région Ouest

- Avant vente et cotation de contrat de maintenance serveur

- Gestion de comptes clients et des matériels serveurs sous contrat

- Organisation de déploiements, suivi clients, développement, mise en œuvre de master et l’automate.

- Mise en place de serveurs et postes de travail