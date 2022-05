Olivier MAUBOUSSIN

Doté d'un bon niveau de communication écrite et orale, je suis rigoureux, fiable, autonome, dynamique, méthodique et organisé.



Mes aptitudes relationnelles et techniques me permettent de nouer de bonnes relations avec mes collègues, d’assurer avec assiduité le bon déroulement du cahier des charges.





Mes compétences :

 Production haute cadence

 Connaissances et Pratique des nouvelles normes E

 Installation - Entretien – Dépannage de systèmes

 Pose de chemin de câbles

 Management D’équipe de travail et projet

 Tirage de câbles

 Réception clientèle

 Câblage et raccordement d’équipement électrique

 Installation de panneaux voltaïques

 Travaux de dépannage et maintenance Electrique –

Devis pour travaux