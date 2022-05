- Multiples expériences commerciales réussies en B to B et B to C.

- Expériences managériales variées (commerciaux B to C, manutentionnaires, gestionnaires administratifs)

- Connaissances en analyses et montages financiers sur PME

- Expériences de gestion de TPE



Mes compétences :

Management

Conseil

Contrôle interne

Gestion de projet

CRBF

LLD Location Longue Durée

Leasing

Audit

Commerce international