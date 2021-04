19 ans d'expérience dans linstallation et l'administration d'infrastructures informatiques - physiques et virtuelles - en environnement de domaine Windows. Ayant un fort sens des responsabilités, de lorganisation et une grande flexibilité, jai à cœur d'adapter au mieux les systèmes d'information aux besoins opérationnels des usagers et de leur métier.



Mes compétences :

Virtualisation

VMware

Terminal server

Symantec Backup Exec

Rédactionnel

Citrix XenApp

Symantec System Recovery

Hyper-V