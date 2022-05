Olivier MÉRAUD

Passionné par la relation clientèle et l'échange avec l'autre,

je recherche un poste dans un environnement dynamique où mes compétences pourront

s'exprimer dans le cadre de la relation client ou du transport, avec tout les nouveaux challenges afférents : réseau sociaux, marketing digital etc.

Je suis affable , à l'écoute et plein d'enthousiasme pour de nouveaux horizons professionnels



Mes compétences :

Import/Export

Management

Microsoft Word

Microsoft Office

Microsoft Excel

Front office

Recrutement

Traduction anglais français

Gestion de projet

Back office

Gestion de la relation client