Olivier MIGNARD

Ayant attrapé le virus du CNAM , je m'oriente donc vers le diplome d'ingénieur du CNAM option système d'informations .

Concernant le RNCP (architecte concepteur informatique) , il me reste à passer

- le bulats

- EME102 Management et organisation des entreprises

- TET102 Management social pour ingénieur et communication en entreprise



ensuite cela sera la partie ingénieur

avec

NFE209 (Ingénierie des systèmes d'information - Audit et gouvernance)

NFE210 (Ingénierie des systèmes d'information - Méthodes avancées)

ENG221 (Information et communication pour l'ingénieur)

ENG210 (Exercer le métier d'ingénieur)



avec le fameux mémoire à faire ....





voici la liste des UEs obtenus



2012 - 2013 NFE101 Ingénierie de reconstruction ( Parcours ISI)

2012 - 2013 NSY102 Conception de logiciels intranet : patrons et canevas (Parcours AISL)

2012 - 2013 NSY107 Intégration des systèmes client-serveur (Parcours AISL)

2011 - 2012 RCP110 Recherche opérationnelle et programmation linéaire avancée ( Parcours ISI)

2010 - 2011 NFE102 Infrastructures technologiques pour le commerce électronique ( Parcours ISI)

2010 - 2011 NFE103 Méthodologies avancées d'informatisation ( Parcours ISI)

2010 - 2011 NFE108 Méthodologies des systèmes d'information ( Parcours ISI)

2010 - 2011 NFE114 Systèmes d'information web ( Parcours ISI)

2009 - 2010 NFP107 Systèmes de gestion de bases de données ( Parcours ISI)

2009 - 2010 NFP121 Programmation avancée ( Parcours ISI)

2009 - 2010 NSY103 Linux : principes et programmation ( Parcours ISI)

2009 - 2010 RCP101 Recherche opérationnelle et aide à la décision ( Parcours ISI)

2009 - 2010 RSX101 Réseaux et télécommunications ( Parcours ISI)



Mes compétences :

Java

Merise

Cobol

Sql

Unix

C

Endevor

C++

Db2

IMS