En ce temps de prise de conscience des enjeux complexes et stratégiques de la fonction Paie, je vous propose mon expertise pour prendre en charge, fiabiliser et sécuriser ses missions.



Professionnel aguerri de la Paie 3.0 , j'aspire à vous accompagner et à être force de proposition auprès de directions d'entreprise, convaincu que la Gestion sociale est un levier d'économies.



J'attache une grande importance au caractère social de la fonction, à entretenir des relations de qualité constantes et privilégiées avec l'ensemble de mes interlocuteurs.



Mon parcours professionnel dans des environnements multi-conventionnels depuis plus de 15 ans, associé à une exigence bienveillante et une curiosité naturelle me permettront de m'investir à vos côtés dans cette nouvelle ère de transformation digitale.



N'hésitez pas à parcourir mon profil.

je suis bien entendu à votre disposition pour développer et pour toute précision complémentaire.



Merci à vous tous pour vos prochains partages.



Olivier MOREL



#Fun & #Serious

Le sérieux individuel permet le fun collectif.



Mes compétences :

Droit du travail

Paie

Gestion des Ressources Humaines

Formation

SIRH