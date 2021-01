Olivier-Pascal FAGOT

>>>>> DISPONIBLE, ayant terminé ma mission de direction de Programme/Projet Infrastructures auprès de la société LINXENS <<<<<





Directeur des Opérations et Infrastructures (CTO), directeur de programmes/projets, je gère vos datacenters, clouds, réseaux lan/man/wan, internet, systèmes, stockage, postes utilisateurs, téléphonie, multimédia, sécurité, etc. En situation d'insourcing comme d'outsourcing.



Je couvre tous les aspects du métier, de la stratégie à la production, intégrant management, budget, planning, gestion des risques, choix de technologies et d'architectures, communication, achats, gestion de contrats et de services.



COMPETENCES

Stratégie des infrastructures des systèmes d'information

Direction de projets complexes

Management d'équipes pluridisciplinaires

Innovation, du laboratoire à l'application, avec maîtrise des risques

Sens du service et orientation métiers/business

Expertise des processus, des projets et des architectures en environnements contraints (24/7)

Elaboration des budgets, suivi et reporting niveau DG

Intégration ou externalisation de services



PARCOURS

Carrière exclusive dans le domaine des infrastructures des systèmes d'information

Exercice au sein de 19 sociétés, essentiellement grands comptes, souvent internationaux, dans 16 secteurs d'activité

Grande diversité des réalisations, tant en management de transition qu'en direction de programmes/projets

Gestion de 20 contrats de service, dont 10 créés par moi-même

Management d'équipes de 25 à 150 collaborateurs







Mes compétences :

Management

Direction infrastructures

Direction opérations

Sécurité