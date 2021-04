Olivier PITOIS

Titulaire du Bac Pro SEN : Télécommunication et Réseaux



Expérience Professionnelle :



- Dépannage matériel et logiciel des Systèmes dencaissement (RETAIL) pour DIEBOLD NIXDORF, FUJITSU, IBM,

Logiciel : Symag, Cegid, Timeless.

Matériel : douchette, scanner, imprimante ticket, tiroir, TPE, PC et écran caisse

- Formation client sur Caisses enregistreuses Olivetti.

- Mises en service et maintenance dautomates de dépôt, espèces et chèques, pour IAGONA : Banque Populaire, LCL, Crédit Agricole et Caisse dEpargne.

- Installation et câblage switch/routeur cisco pour CENTURYLINK et HUBONE.

- Mise en service et Dépannage bornes carte vital CPAM et bornes visio-conférence orange pour IPM France.

- Dépannage TPI station TOTAL, automates de paiement GLORY et Système détiquettes de prix électronique SES.

- Dépannage des composteurs SNCF.

- Dépannage et installation de matériel informatique : PC, imprimantes et autres périphériques.

- Dépannage dimprimantes

- Montage PC avec installation et paramétrage logiciel.

- Environnements de travail : Windows XP, Seven et Windows 10.

- Recherche de pannes réseau sur baies de brassage.

- Installation, dépannage, câblage et paramétrage denvironnements réseau : switch, routeur, pc, imprimante.

- Création dun serveur Proxy IPCOP sur un parc de 200 PC : Projet dans le cadre du Bac Pro SEN