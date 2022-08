Olivier REVILLION

Notaire associé dans une entreprise notariale composée de 5 autres notaires et 35 collborateurs, notre structure, par sa composition, est en mesure de faire face à toute sorte de demande requérant une certaine technicité : urbanisme urbain ou commercial, accompagnement des collectivités publiques, droit pharmaceutique (membre de PHARMETUDES); expertise immobilière ainsi que dans le domaine plus classique de notre profession : droit fiscal, droit de la famille, droit immobilier, droit rural et droit de l'entreprise.

Métier de service, notre équipe est sensible à la nécessité d'être disponible et réactif.