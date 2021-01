Bonjour,



Ma grande expérience en SSII et chez des clients différents, les différents systèmes d'exploitation que j'ai pu rencontrer, font de moi une ressource assez polyvalente et transverse.



De plus pourvu d'une grande capacité d'adaptation, je m'intègre rapidement à un grand nombre de missions.



Olivier



Mes compétences :

Alfresco

RedHat

Apache

Vmware

Esx

Windows

Linux

Web services

API

Citrix

Microsoft Windows NT

Novell Netware

Novell Netware > Novell Netware 4.x

Microsoft Windows 9x

Microsoft Windows

Linux Debian

Microsoft Windows NT > Microsoft Windows NT 4.x

Microsoft Windows 2000 Professional

Lotus Notes/Domino

Wintel

SQL

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Outlook

Microsoft Exchange 5.5

LDAP

DFS

Workstation

Windows Server 2008 R2

Veritas Backup Exec

VCP 3

Time Navigator

TCP/IP

SQLWindows

PostgreSQL

Patrol

Oracle PL/SQL

Oracle 9i

Oracle 11g

Oracle

NetFinity Manager

NWIP 5.0

MySQL

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft SQL Server 2005

Microsoft SQL Server 2000

Microsoft SQL Server

Microsoft DOS

Linux Red Hat

IBM OS/2

GED

Fredora

Documentum

Database Administration

Client Réseau Intranetware

Citrix Winframe

Active Directory

ADSM

Nagios

DHCP

Cacti

Red hat

Snmp

Centos

Puppet

Monitoring Infrastucture