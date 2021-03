Olivier SARAJA

Après avoir travaillé pendant un an et demi pour l'armement (au sein de la Société E.LACROIX, 31) en tant que dessinateur DAO/CAO, je suis revenu à ma spécialité de base (l'aéronautique) en mettant en valeur mon stage de fin d'étude réalisé au CEAT (Centre d'Essais Aéronautiques de Toulouse) qui avait pour thème les essais mécaniques (essais de torsion et mécanique de la rupture, fatigue thermomécanique, en éléments finis).



Cette connaissance des essais mécaniques m'a valu d'être embauché à CENTECH (premier laboratoire d'essais mécaniques privé et indépendant à obtenir l'accréditation NADCAP section MTL en France) en tant qu'adjoint au Responsable du Laboratoire de 1998-2003, puis en tant que Chargés d'Affaires en 2003. J'évolue en tant que Responsable des Ventes dans le cadre d'un groupe international (EXOVA) depuis Mars 2008, avec de fréquents séjours à l'étranger, qui m'assurent une excellente maîtrise de l'anglais. Janvier 2012, retour à la technique en tant qu'ingénieur Projets, où ma culture des essais, des matériaux et des procédés spéciaux se conjuguent à mon expérience commerciale pour le chiffrage, le pilotage et le suivi, aussi bien technique que financier, de programmes à forte valeur ajoutée, ou nécessitant des interactions transversales fortes à travers le groupe Exova.



De formation Ingénieur-Maître (IUP Génie Mécanique et Productique), après un DUT Génie Mécanique et un bac technique F1.



Compétences: Marchés B2B, Essais mécaniques, Matériaux et Procédés spéciaux, Support technique client, Ventes, Gestion de Projets



Qualités: Autonome, Dynamique, Sens relationnel



En veille active



Mes compétences :

Résistance des matériaux

Commercial

Aéronautique

Ingénieur

Essais mécaniques

Blender

Gestion de projet

Réalisation de devis

Matériaux

Chiffrage

Matériaux composites