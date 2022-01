Olivier THERON

Mes compétences reposent sur 3 piliers principaux .

- Un pilier métier avec des postes de Direction dans la filière bois et dans lagro-industrie en Afrique . Je dirige des PME et des grandes entreprises . Je maitrise lensemble des responsabilités de la Direction Générale .

- Deuxième pilier de mes compétences , la gestion de projet avec notamment , le démarrage de site , la création , le transfert dusine ou la restructuration . Je suis à laise dans ces types de projets ou lon peut compter sur mon appui et mon expertise .

- Troisième aspect , spécialisation avec succès dans la Direction Technique pour le groupe Coubêche à Djibouti sous licence Coca Cola et les Salins du Midi au Sénégal. Jai appris à travailler et à gérer des équipes techniques pluridisciplinaire dans l'agro-industrie .

Ces différentes compétences associés à une grande expérience sur le terrain , mont permis détablir des relations fortes tout au long de ma carrière .

Je suis disponible pour échanger avec vous sur ces thèmes et répondre à vos problématiques. Je vous propose mon expertise sous différentes formes , que ce soit des missions ou le portage salarial .



Mes compétences :

Manager

Industrie

Afrique

Bois

Production

Rigueur

budgets

Microsoft Word

Microsoft Excel