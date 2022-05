Olivier URBANIAK

Je suis à la fois expérimenté en contrôle financier/contrôle de gestion ainsi qu'en audit interne en environnement industriel et international (aussi bien en manufacturing qu'en contrats à long terme) et en ERP.

Je reste à l'écoute d'opportunités dans des groupes de grande taille, de dimension internationale.

Je parle trois langues étrangères: anglais (langue de travail), allemand, espagnol.



Mes compétences :

Administratif

Audit

Audit interne

Contrôle de gestion

Contrôle interne

contrôleur financier

COSO

Directeur Financier

ERP

ERP SAP

financial controller

IFS

International

Responsable administratif et financier

SAP