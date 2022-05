Omar ZIRMI

Après la gestion pendant 3 ans de ma propre TPE familiale, spécialisée en usinage et maintenance d'équipements industriel, puis j'ai travaillé 5 ans dans le secteur public (R&D, Enseignement Supérieure).

De retour dans le secteur privé comme manager de projets qualité chez Thermodyn General Electric Oil&Gas où j'ai obtenu mon certificat Green Belt Lean Six Sigma.

Depuis 2010, je suis ingénieur qualiticien à l'université Claude Bernard Lyon1. Et oui, la qualité dans l'université, avec des nouveaux défis techniques, organisationnels et relationnelles.



Mes compétences :

OHSAS18001

Contrôle qualité

Audit

Analyse des risques

ISO14001

Analyse de cycle de vie

Animation de formations

Norme ISO 9001

Conception

Gestion de projet

Reporting

Bureautique

GED Collaborative

Lean Six Sigma

Business Process Management

Veille technologique