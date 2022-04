Ousmane KEITA

Domaine d’expertise : Qualité, gestion de projet, gestion technique et maintenance, sûreté de fonctionnement

• Gestion de projet

• Pilotage des fournisseurs (Qualité, Planning et Coût)

• Gestion des problèmes techniques au sein de groupes inter-Métiers

• Pilotage de l’application des Cahiers des Charges Métiers

• Respect des processus de conception

• Application des procédures Assurance Qualité

• Suivi Qualité de fonctions innovantes (analyses fonctionnelles et CDC spécifiques)

• Mise en place de nouveaux processus de fonctionnement

• Déploiement du Knowledge Management

• Définition politique et stratégie de maintenance

• Déploiement méthodes de maintenance

• Pilotage et suivi de contrat de maintenance



DOMAINES DE CONNAISSANCES



MANAGEMENT, OUTILS QUALITE



Système Qualité: ISO9001:2000, ISO18001, ISO 17025, ISO 14001:2002, ISO 19011....

Outils Qualité: OMQ, CEM, Benchmarking, Reengineering, QFD, SPC, Plan d’expérience, COQ, Brainstorming, PARETO, TPM, FMDS, GANTT-PERT….

Démarche de Progrès : TQM



INFORMATIQUES & LOGICIELS :



•Sphinx

•Matlab

•GMAO

•Automates programmables : Grafcet, Ladder

•SIMFIA (logiciel d’aide au diagnostic)

•IN TOUCH (logiciel de simulation en automatisme)

•VP EXPERT



Mes compétences :

Expertise

Gestion de projet

Gestion technique

Maintenance

Qualité

Sureté

Sureté de fonctionnement

Technique