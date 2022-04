Oussama BEN ZARB

Compétences liées à la Relation client:

- Définition de stratégies, multicanal, internationales

- Management de centres de contacts (jusque 150 agents internes)

- Pilotages de centres d’appels

- Mise en œuvre des outils, moyens, procédures

- Amélioration de la performance opérationnelle

- Gestion complète des ressources humaines (recrutement, politique de motivation…)

- Mise en place du reporting et d'indicateurs de qualité

- Formation, animation, management et évaluation

- Dimensionnement et planification



Compétences transverses en Gestion de Projets:

- Pilotage de projet (cadrage, chiffrage, planification, animation, communication…)

- Suivi et contrôle budgétaire,

- Contrôle et management qualité.

- Force de proposition et de conviction, capacité à décider, sens des responsabilités.