A la croisée des chemins des secteurs du high Tech, du digital et des talents commerciaux, marketing que vous recherchez, OXYBIZ est le cabinet spécialisé qui donne de l’oxygène à vos futurs recrutements. Avec une spécificité : OXYBIZ insuffle de l’Ethique et de l’Humain dans les recrutements qu’il mène !



Pour vous donner l’oxygène et les talents dont vous avez besoin, OXYBIZ met en œuvre :

Une démarche sur mesure et organisée…

- Analyses de la stratégie de l’entreprise et de son écosystème

- Analyse des composantes du poste : descriptif, enjeux, environnement managérial…

- Cartographie des secteurs dans lesquels enquêter et chasser

- Approche multicanale de la chasse sélective : approche directe, réseaux physiques, réseaux sociaux, vivier interne, annonces…

- Accompagnement des candidats dans la prise de poste et dans leur intégration

- Suivi personnalisé de l’entreprise dans la démarche d’intégration du candidat



…Dans un contexte international et une connaissance métier...

- Ouverture sur l’Europe grâce au partenariat avec le cabinet néerlandais SEMARE

- Maitrise des entretiens dans plusieurs langues (français, anglais, néerlandais)

- Réseau étendu et expérience secteur sur les métiers d’encadrement de la vente et du marketing dans les domaines du High Tech et du Digital



… Basée sur un style et des valeurs

- Où l’écoute est le cœur de la relation que nous créons

- Avec une approche subtile et fine dans les recherches que nous menons

- Dans le respect de l’entreprise et du candidat.



AVEC DES AVANTAGES :

- Les vertus d’une structure à taille humaine : réactivité, souplesse et adaptabilité, alliées au sens de l’engagement et du résultat

- La constance dans le processus de recherche, menée de bout en bout par des personnes d’expérience, même (et surtout !) dans l’approche initiale.

- Une rapidité de mise en œuvre grâce à notre expérience de votre secteur d’activité et des métiers de la vente et du marketing: nous connaissons vos usages et votre fonctionnement!

- Les avantages d’une solution de recrutement externalisée, mobilisable quand vous le souhaitez et adaptée à vos besoins.

- La transparence dans le processus et le reporting hebdomadaire