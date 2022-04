Oz RESSOURCES

Mon parcours professionnel (10 ans d'expérience) m'a permis de développer une très grande polyvalence, que je mets au service d’entreprises spécialisées dans la relation-client, l'informatique et la formation professionnelle. Que ce soit dans des structures à taille humaine ou au sein de grands groupes, je m'adapte rapidement et gagne ma légitimité en apportant une importante force de travail et des résultats tangibles.



Très orienté résultats, je réfléchis et agis toujours dans le but de créer de la valeur, de structurer l'activité, tout en impliquant l'ensemble des collaborateurs. Ayant un grand sens du relationnel et de la pédagogie, je promeus un management participatif et interactif.



Je vous invite à consulter mon site Internet à l’adresse suivante :

http://www.marketing-communication-emploi.org



Je reste à l’écoute du marché et suis ouvert à toute proposition sérieuse au Maroc, n’hésitez pas à me solliciter !



Mes compétences :

Informatique documentaire

Informatique bureautique

Infographiste

MARKETING & COMMUNICATION MANAGER

Formation professionnelle

CRM

Internet 2.0

Webmarketing

Webmaster