Ozcan OZTURK

-Responsable Achats Internationaux ayant fait ses preuves au sein d'une multinationale en France et à l’étranger avec une expatriation en Turquie.



-Depuis 2002, Directeur Général d’une entreprise dans le domaine du transport et de la logistique.



Compétences

Mangement d’équipe,

Mise en œuvre d’une stratégie et d’une organisation performante achats,

Création et pilotage d’un bureau achats à l’étranger,

Sourcing LCC

Bonne maitrise du marché des fournisseurs turcs,

Solide expérience de la logistique et des transports internationaux,

Profil biculturel, binational et multilingue.



Mes compétences :

Achats

LCC

Logistique

Logistique transport

Optimisation

Réduction des coûts

Sourcing

Transport