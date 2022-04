Ozenda SOPHIE

Actuellement en poste au sein du parc Vulcania en Auvergne, je recherche un poste pour l'issue de ce contrat (septembre 2009) qui me permettra de faire fructifier les nouvelles compétences que j'aurais acquises.



Issue d'une formation très polyvalente, je suis à même d'exercer un poste, aussi bien dans le secteur de la recherche en eau que dans celui du développement durable, du traitement des eaux, de la gestion des déchets, des études éoliennes, ou encore de la dépollution de sites. Ma conviction première a toujours été de contribuer au maintien du bon état de nos milieux naturels, c'est pourquoi je me destine à tout type de poste, et ce quelque soit l'endroit.



De par de nombreuses expériences sur le terrain, je recherche idéalement un poste alliant à la fois un aspect pratique (suivis de chantiers, repérages sur sites, contacts avec les clients...) et un aspect plus admnistratif (rédactionnel, prise de contacts, gestion de projet...), c'est-à-dire un poste complet, mettant à profit ma polyvalence. Dans un premier temps, je saurais cependant m'intégrer à un poste dépourvu de terrain.



Mes compétences :

Assainissement

Environnement

Géologie

Géophysique

Géotechnique

Hydrogéologie

Pédologie