Ozias FOUTI

Commercial dans l'âme je m'identifie comme un challenger...



la culture du résultat , l'analyse des individus pour les emmener au sommet sont pour moi un mode de vie , une culture et la base même de la rentabilité .

Véritable manager de terrain, je mets ma dynamique au profit de l'accompagnement individuel des collaborateurs pour les mener à la réussite et fédérer les équipes dans la droite ligne de la stratégie de l'entreprise.

Commercial et manager dans l'âme, dynamique et doué d'un fort esprit d'analyse



Mes compétences :

Développement commercial

Négociation

Marketing

Management

Business development

Vente

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel