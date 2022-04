özlem SAYLAM

Le poste de Chef de projet RH régional que j'occupe depuis sept ans m'a permis de me spécialiser dans le développement des compétences, l’ingénierie de formation et pédagogiques avec le développement d’outils. Ma certification PRINCE2 en Gestion et Management de Projet m’a permis de valider ma capacité à piloter divers projets en optimisant le budget et m’a rendu très vite opérationnelle.

La gestion de projet avec son vaste réseau partenarial m’a permis de développer ma polyvalence et d'acquérir tout à la fois un grand nombre de compétences techniques et de fortes qualités humaines.

Le projet européen mené sur deux ans m’a permis de travailler en collaboration avec dix pays européens sur les problématiques d'accès à l'emploi des travailleurs handicapés en Europe. J’ai mené à bien ce projet en présentant un rapport à Bruxelles en 2013, cette expérience confirme mes compétences linguistiques, ce qui est un plus pour ce poste.

Mon parcours m'assure ouverture d'esprit, adaptabilité, capacité à travailler dans l'urgence avec efficacité. Je dispose également d'un bon sens du relationnel et de la diplomatie qui me permettent de travailler en équipe et face à des publics divers et variés.

Ma capacité à faire adhérer, ma rigueur, ma créativité, mon dynamisme me permettront de gérer avec succès les missions qui me seront proposées.



Mes compétences :

Sphinx Software

Sage Accounting Software

Reconnaissance

Paye/Prsi

PRINCE2 methodology

Microsoft Word

Microsoft Excel