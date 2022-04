P. Abdoulaye DJIGAL

Ayant débuté ma carrière dans le conseil juridique auprès de Cabinets d’avocats parisiens, je me suis tourné ensuite vers le monde de la recherche universitaire et de l’enseignement en droit à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne et au Centre National d’Enseignement à Distance (CNED) de Lille. J'ai rejoint en 2005 le Conseil général de l’Essonne sur des grands enjeux d’accompagnement des compétences en matière de droits sociaux à destination de 50 000 bénéficiaires et 300 professionnels. J’ai évolué vers des fonctions de responsable de l’accès aux droits avant de me spécialiser sur le conseil en organisation et ressources humaines. En responsabilité sur le développement des salariés de la plus grande entreprise de l’Essonne (4600 agents et plus de 100 métiers) cet intérêt s'est fortement consolidé.

Je développe depuis une activité de consultance en organisation et stratégie RH auprès des cadres et dirigeants du secteur public et privé dans des domaines tels que le management et diagnostic organisationnel, le management de projet, l’intelligence et la dynamique collective, l’innovation managériale. J'exerce les fonctions de DRH dans l'industrie agro alimentaire sénégalais au sein du Groupe MIMRAN, deuxième employeur national après l'État sénégalais.



Mes compétences :

JURISTE / CHARGE D'ENSEIGNEMENT EN DROIT PUBLIC

MANAGER RESSOURCES HUMAINES

CONSULTANT STRATEGIE RH