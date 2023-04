Paolo GRECO

Pendant mon expérience dans la recherche en France comme chercheur sur LTE/4G j'ai élargi mon point de vue et j'ai beaucoup appris. Autonome dans mon travail, je suis également rigoureux, doué et passionné par cette activité.

J'ai toujours aussi aimé la partie économique lié au marche des Télécom. Mon objectif dans mon travail est de mélanger la partie technique avec la partie économique.



Spécialités

- Réseaux LTE/4G

- Protocole de routage pour réseaux "ad-hoc" (Passive Clustering)

- C/C++

- Technique de gestion PERT



Mes compétences :

GSM

LTE A

LTE

Routing

Matlab

Scheduling

WCDMA

C++

PERT

MAC