Paul GRECO

CPG INVEST vous propose des solutions patrimoniales complètes adaptées à vos besoins, et ce, en toute indépendance. Notre organisation rigoureuse et notre approche à la fois globale et personnalisée, sont garantes de la pérennité de vos investissements.



Dans une actualité visant à limiter fortement les avantages fiscaux 2012, il devient urgent de bénéficier des dispositifs défiscalisants encore en vigueur cette année.



Quelles solutions pour payer moins d’impôt sur le revenu (IR) dès 2012 ?



Dans un contexte offrant peu de visibilité quant à la revente d'un bien immobilier à un horizon donné ou quant à la garantie de perception de revenus locatifs dans le temps, CPG INVEST a sélectionné des solutions de placement vous permettant d’optimiser votre impôt sur le revenu (IR) dans des conditions garanties et rentables adaptées à votre situation patrimoniale.



1. PLACEZ L'ARGENT DE VOTRE IMPÔT !!!

Vous disposez d'une trésorerie à placer, de liquidités, dont vous voulez améliorer le rendement tout en réalisant d'importantes réductions d'impôt :



• Loi Girardin « One Shot industrielle »

> investissement minimum : 5.000 €

> un gain financier : de 12% à 14% de l’apport

> impôt sur le revenu minimum : 6.000 € / an

> retour sur investissement : 1 an



• Loi Girardin One Shot Social - « Défiscalisation Cash » - Montage 100% garanti

> investissement minimum : 25.000 €

> un gain financier garanti : env. 17% de l’apport

> impôt sur le revenu minimum : 30.000 € / an

> retour sur investissement : 1 an



2. RETRAITE / REVENUS COMPLEMENTAIRES / PATRIMOINE IMMOBILIER : STUD'INVEST - Investir en location meublée dans PARIS (LMNP/LMP). Nous vous accompagnons pour la mise en place de votre investissement (recherche du bien, recherche de financement, accompagnement chez le notaire, suivi des travaux, achat et pose des meubles et mise en place des locataires).



> > > LES POINTS FORTS DE CET INVESTISSEMENT < < <



> Acheter un bien immobilier dans PARIS et l’aménager de manière à optimiser son rendement locatif



> Rendement locatif important ( > à 5% net) permettant de minimiser votre épargne



> Un statut juridique attractif : le statut de loueur en meublé (LMNP, LMP ou Micro-BIC)



> Des biens rénovés à partir 300.000 € tout compris avec 2 chambres meublées pour un effort d’épargne moyen à partir de 500 € par mois (prêt bancaire sur 25 ans)



> PLUS de revenus pour votre RETRAITE, dès 650 € par chambre et par mois



> Un bien à la revente facilitée sur un marché immobilier très porteur



