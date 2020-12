Pascal BIGORNE

Avec plus de 10 années passées dans le conseil et la mise en place de solution de Digital Signage et de communication audiovisuelle dynamique, je bénéficie aujourd'hui d'une solide expérience tant sur le plan de la technique que sur celui des contenus audio et vidéo. Cette connaissance approfondie des solutions techniques existantes ajoutée à mon expérience marketing me permet de conseiller mes clients de manière optimale sur les solutions techniques à adopter, ainsi que sur les messages à diffuser et la manière de les réaliser. J'accompagne ainsi mes clients des phases de réflexion amont jusqu'à la mise en place de solutions de Digital Signage qu'ils ont choisi.





Mes compétences :

Stratégie digitale

Expert Digital Media

Production audiovisuelle

Communication

Design Musical