Pascal COURTOIS

Mon expérience du management se confirme :



J'ai acquis une excellente culture de la relation client et une polyvalence commerciale, pour commencer en travaillant dans l'animation touristique et spectacles, puis dans l'animation commerciale et la vente en direct ou par téléphone.



Puis j'ai eu quelques missions très ponctuelles de supervision d'animateurs commerciaux en IDF pour CPM France (n°1 du marketing opérationnel en Europe), il s'agissait d'évaluer les prestations d'animateurs en hypermarchés et de donner des directives correctives.



Ma créativité et mon imagination, ma souplesse au travail, mes capacités à être exposé et à prendre la parole en public, mon goût pour l'organisation ou la planification, se sont développés en Grèce lorsque mon chef animateur m'a confié en 2001 la coordination des animations journée et la planification d'animateurs ainsi que la responsabilité de créer tous les décors et accessoires des spectacles et des tableaux d'animations.



Mais c'est au bout de 6 mois de télévente à Multilignes Conseil Tours, filiale reprise par TELEPERFORMANCE (leader mondial des centres d'appels), que mon goût prononcé pour les responsabilités, la gestion de l'humain et la recherche d'autonomie, s'expriment quand je deviens responsable d'équipes en 2002. J'ai alors pris en main de nombreux groupes de production, jusqu'à 30 conseillers, sur tous les fronts : appels entrants, sortants, prospection et conquête clients au traitement du "churn" et à la rétention, en passant par le service client, le recouvrement, le back office de divers clients externes. J'ai recruté, formé, suivi et coaché de nombreuses personnes, j'ai organisé l'activité, dimensionné, animé des comités de production durant près de 7 ans ...



En mars 2008 j'accepte une offre de mutation concertée au sein du groupe TELEPERFORMANCE afin de donner un coup d'accélérateur à ma carrière et je m'installe à Toulouse. Cela paie puisque je suis nommé Responsable d'Unité Opérationnelle après un processus de recrutement interne exigeant seulement 9 mois après mon arrivée. Le pilotage d'une unité composée de 5 superviseurs et d'une centaine de téléopérateurs m'est alors confié. Hélas la vie nous rappelle que nous ne maîtrisons pas tout dans l'entreprise et mon contrat s'achève douloureusement en 2009 !



Puis je suis resté en veille du marché de l'emploi ciblant des offres à responsabilités dans des centres intégrés à taille modérée ou dans d'autres structures opérationnelles autour de Toulouse, sans aboutir.



Parallèlement j'ai voulu valider mon expérience en obtenant une Licence Professionnelle en Management Opérationnelle des Centres de Contact Client dispensée par L’université de Lyon II par la VAE. J'étais sur liste d'attente pour une session en 2010 mais la formation a cessé d'être proposée.



J'ai aussi profité de mon temps pour réfléchir, mettre à plat des idées, je suis convaincu qu'un employé "heureux" dans son cadre de vie professionnel est un moteur exponentiel puissant de valeur ajoutée pour l'entreprise ainsi que la garantie d'une production plus efficace et de qualité, j'ai créé une page/blog pour livrer et relayer tout ce qui fait avancer l'humain et son bien être dans les organisations.

Vous pouvez suivre tout cela en recherchant et en aimant la page de "l'agent H" sur facebook, et recommandez la page à vos amis.

Vous pouvez aussi me suivre sur facebook en vous abonnant à mes actualités sur cette page https://www.facebook.com/pascal.proactif et visionner mon profil sur cadreemploi http://profil.cadremploi.fr/pascal.courtois .



Aujourd'hui je recherche activement un poste de Conseiller Client spécialisé, de télévendeur ou téléprospecteur, bien entendu je suis très favorable aux opportunités de postes à responsabilités, Superviseur, Responsable Plateau, Manager des Centres d'appels. J'ai beaucoup à apporter à une équipe de vente, je souhaiterai travailler dans une structure à taille humaine si possible.



Mes compétences :

Négociation commerciale

Gestion d'équipes

Pilotage d'activité

Gestion de la relation client à distance

Management

Autonomie