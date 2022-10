Pascal D'ORNANO

Responsable du support technique pour des grands comptes et PME clients de Microsoft (Banque de France, Amadeus, CG13, Groupama, Groupe Caisse d’Epargne, Groupe ONET, Crédit Agricole, MMA, AGF, L'Occitane en Provence, Lafarge, Naturex, etc.)



Mon rôle nécessite à la fois de solides connaissances techniques et la maîtrise de la production informatique, des qualités de chef de projet et de coordinateur, ainsi qu'un état d'esprit orienté business et objectifs.



Organisateur / Chef de Projet : Planification, coordination et pilotage des ressources et des services.



Management : Bon relationnel. Sens de l’écoute. Pédagogue.



Apporteur de solutions : Gestion personnalisée de la relation technique avec les grands comptes dans un souci de qualité et de satisfaction, en proposant des solutions en adéquation avec les besoins du client.



Business : Identification des opportunités de croissance, contribution au renouvellement et à l’augmentation de la couverture contractuelle.



Présentations produits et services sous l’aspect technique et stratégique.



Connaissances techniques étendues : Windows Server et Client, Virtualisation, SQL Server, Exchange, Collaboration, System Center, Technologies Internet.



Mes compétences :

Chef de projet

Manager

Technical Account Manager