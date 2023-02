Pascal HENRY

45 ans, Marié, 3 enfants



Parcours de commercial, de manager et de chef de projet au sein d'entreprises de transports et de logistiques dans les secteurs de l'automobile, de la grande distribution et d'activités sous température dirigée.



4 ans chez TFE (RENNES et QUIMPER)

6 ans chez GEODIS BM (RENNES, NANTES, ANGERS, LYON, MONTBELLIARD)

2 ans chez TFE (Le Mans, Laval)

Depuis 2010 chez GEODIS LOGISTICS AUTOMOTIVE



La recherche du "toujours mieux" justifie ce tour de FRANCE et ces différentes activités.



Mes compétences :

Anglais

Automobile

Automotive

Chef de projet

COMMERCE

Commercial

Compte clef

Espagnol

KAM

Langues

Logistique

Management

Mobilité

SMB

Transport

Voyages