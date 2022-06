Pascal Jacques PATIN

«LE SENS ET LES VALEURS DE VOTRE PATRIMOINE…

DEPUIS 1979»



Créé il y a plus de 30 ans, TANGUY FINANCES fait partie des tous premiers cabinets de Conseil en Gestion de Patrimoine indépendants en France. Implanté à RENNES et à NANTES, plus de 4.000 personnes nous font confiance.

"NOTRE INDEPENDANCE EST LA GARANTIE DE LA PERFORMANCE DE VOS INVESTISSEMENTS"



Libre de toute pression émanant de groupes financiers ou commerciaux, TANGUY FINANCES est à même de répondre de façon objective à vos exigences : réaliser les meilleurs investissements possibles à travers une étude rigoureuse des placements les plus performants du marché !

Cette liberté fait la force de nos conseils. Aucun organisme financier ou bancaire ne peut vous l’offrir.

Étant tenus par leurs propres produits et leurs objectifs à atteindre ils sont obligés de vous orienter vers des «offres maison».

Le marché -complexe- de la finance, de la bourse, de l’immobilier, TANGUY FINANCES l’analyse chaque jour en toute impartialité, tant sur le plan national qu’international.

Cette vue libre et précise, permet à TANGUY FINANCES de vous proposer des services et des placements exactement adaptés à vos objectifs.

"L´OBJECTIVITE DE NOS ANALYSES FINANCIERES VOUS PERMET DE BENEFICIER DE PLACEMENTS PERSONNALISES ET PRIVILEGIES"



Une gestion de patrimoine, des placements judicieux, des investissements de rapport, ne s’improvisent pas.

La première mission de TANGUY FINANCES est d’être à votre écoute pour vous proposer conseils objectifs et placements correspondant à vos besoins réels.

TANGUY FINANCES déterminera ensuite une solution correspondant à l’étude de votre cas.

Comment ? Sans cesse nous analysons tous les marchés, leur évolution. Chaque jour nous nous tenons informés de la fiscalité.

Notre analyse permanente des investissements existants nous donne une vision en temps réel des offres et de leur intérêt.

TANGUY FINANCES est donc à même d’assurer sa double priorité : vous informer de l’état d’un marché, vous proposer une solution placements conforme à vos exigences.



"POUR VOUS, NOUS SELECTIONNONS LES PRODUITS LES PLUS PERFORMANTS"



TANGUY FINANCES procède toujours à une étude comparative des avantages immédiats et à long terme des placements possibles.

Cette analyse approfondie fait appel à des moyens sophistiqués pour conforter les résultats des produits entre eux.

Ses choix se portent sur tous les types de placement existants.

Des dossiers techniques approfondis sont réalisés en collaboration avec des juristes, fiscalistes et experts-comptables.

Ces données permettent de déterminer de façon très précise les conditions juridiques et économiques d’utilisation des produits financiers.



"NOUS GARANTISSONS UNE GESTION REUSSIE DE VOTRE PATRIMOINE GRACE A UNE STRUCTURE PUISSANTE"



Pour suivre vos investissements, saisir les meilleures opportunités, connaître les nouveaux produits et leur compétitivité, TANGUY FINANCES s’appuie sur une équipe de collaborateurs dont la devise peut s’exprimer ainsi «AVANTAGE… Client !».

Notre Groupe intègre en outre une Société de Gestion de Portefeuilles agréée par la Commission des Opérations de Bourse. C’est un nouveau moyen pour conseiller nos clients et leur permettre de réaliser les bons investissements, au bon moment.

Dans tous les domaines exigeant des connaissances ultra-spécialisées, nous nous sommes entourés de compétences chevronnées : analystes financiers, experts comptables, fiscalistes, notaires, juristes, etc.

La puissance de l’informatique nous permet de disposer d’une véritable banque de données confidentielle permettant de saisir toute opportunité.

La liberté de TANGUY FINANCES ! A vous d’en profiter.



Mes compétences :

Coaching commercial et comportemental

Management

Accompagnement

Techniques de vente

Développement commercial

Vente