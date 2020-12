Madame, monsieur,





Evoluant depuis vingt ans dans différents secteurs dentreprises, je me suis spécialisé dans lacquisition rapide et pratique de progiciels posant des problèmes de stabilité lors de leur intégration dans des solutions informatiques existantes.



Relever ce chalenge mintéresse car il permet dajouter une plus value sensible dans le confort de travail des utilisateurs, leur permettant ainsi de poursuivre et réaliser plus aisément leurs objectifs.



Mes différentes expériences mont sensibilisé dans la nécessité incontournable de consolider la communication entre les différents acteurs dun projet pour valider lexpression de besoin, afin que chacun est la même vision de lobjectif pour garantir sa réussite.



Je suis donc prêt à formater mes compétences techniques à travers votre entreprise. Cette opportunité me permettra de valoriser mon expérience professionnelle.



Si vous le souhaitez, je me tiens à votre disposition pour vous soumettre les arguments détaillés qui maniment.



Je vous prie dagréer, Madame, Monsieur mes salutations distinguées.





Pascal MARTIN



Mes compétences :

Consultant Informatique Intégration de Progiciels

Oracle

SQL

Novell Netware

Microsoft Windows NT

Microsoft Windows 9x

Microsoft Windows 3.x > Windows 3.1

Microsoft Project

Géomatique

Analyse des besoins

Expression de besoins

Rédaction technique

Réseaux informatiques & sécurité

Droit de la propriété intellectuelle

Relations clients

Formation

Gestion de projet

Accessibilité numérique

Internet