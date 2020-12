Pascal NACCACHE

Le cabinet IENA (120 personnes, 12,5 M€ de CA) a pour vocation d'accompagner ses clients dans l'optimisation de leur performance opérationnelle en mettant à leur disposition une approche innovante et accélérée avec du contenu métier prêt à l’emploi:



- Doté d’une double expertise « conseil » et « intégration », le cabinet IENA a pour vocation d'accompagner ses clients dans l'optimisation de leur performance opérationnelle en mettant à leur disposition une approche innovante et accélérée avec du contenu métier prêt à l’emploi : ERP Finance, Commerce, SIRH et Business Intelligence.



- Doté de consultants senior avec des compétences en Contrôle de gestion, Commerce, Achats & RH, le cabinet IENA dispose de retours d’expériences significatifs dans les secteurs Industrie, Service, Banque, Promotion immobilière, Pharma et Médias.



Un accompagnement sur-mesure de différentes natures : assistance à maîtrise d’ouvrage, aide au choix de solutions, conduite du changement, assistance à maîtrise d’œuvre, assistance au déploiement avec une priorité toujours donnée à l’obtention de résultats rapides et mesurables.





Notre engagement:

- Optimiser vos processus opérationnels et fonctions SI

- Accélérer vos ventes et résultats « top line » à fort ROI

- Améliorer votre productivité comptable et renforcer votre contrôle financier

- Partager des indicateurs & tableaux de bord alignant objectifs opérationnels et de pilotage

- Rendre votre budget opérationnel et transformer votre reporting



Notre taille humaine nous confère une réactivité supérieure et permet de développer une relation de proximité avec nos clients.



