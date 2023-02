Pascal NELSON

CHLOELINA est une société spécialisée dans le déstockage de masse grâce à un réseau de distribution « discount » sous l'enseigne MAXXILOT.

CHLOELINA fait parti des spécialistes de marchandises "hors cours" (couramment appelé " soldeur"). Nous rachetons tous les produits ne pouvant plus être distribués dans les réseaux traditionnels auprès des plus grands fabricants et distributeurs des produits de grandes marques.

Nos approvisionnements sont exclusivement issus de :



- Surplus de stock

- Fins de série

- Changement de packaging

- Abandon de références

- Vente aux enchères

- Liquidation Judiciaire

- etc...

Nous ne sommes pas spécialisés dans un domaine particulier nous vendons tous types de produits : Alimentaire, jouet, culture, droguerie, hygiène, loisirs, vins, textile, maison/décorations.



