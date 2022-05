Pascale AUBREE

Je recherche un emploi de secrétaire, à temps partiel, de préférence en télétravail, pour une entreprise domiciliée sur Cergy-Pontoise et les villes proches



Titulaire d'un BAC G1 (secrétariat), jai une expérience professionnelle de 10 ans à des fonctions de secrétaire, principalement en service immobilier et juridique.



Secrétaire-Assistante, je suis soucieuse de la qualité et désireuse de traiter les tâches administratives en faisant preuve de ténacité et de souci du détail, afin d'atteindre les objectifs qui me sont fixés.



Également très investie dans le bénévolat scolaire et juridique pendant plus de 18 ans, jai pu mettre à contribution mes compétences professionnelles, afin dêtre la plus efficace possible pour toutes les personnes concernées.



Mes compétences :

Accompagnement individuel

Ecoute & Initiative

Attentif et soif d'apprendre. Communication

Microsoft Excel

Juridique