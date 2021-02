Pascale CÉRON (SOULIER)

J'ai fondé Gaïa Time, une société qui accompagne les entreprises à impact sociétal.

Je compose votre communication pour booster le lancement de vos nouveaux projets, produits ou services avec une double vision, l'approche stratégique et la mise en oeuvre opérationnelle, et un parti pris, la co-construction.

Je façonne votre identité au regard de la vision et accélère votre déploiement par le plaidoyer et le développement de votre écosystème.

Passionnée par les questions sociétales, sociales, énergie et climat, solidarité internationale, démocratie participative, j'appuie les structures qui souhaitent avoir un impact sociétal positif. Je peux créer avec elles ces nouveaux services et faire émerger l'innovation.

Spécialisations :

Conseil et accompagnement

Rédaction, vulgarisation et coordination éditoriale

Management d'équipe pluridisciplinaires et pluriculturelles

Etudes, prospective

Outils participatifs

Marketing stratégique

Marketing digital

Communication 360°