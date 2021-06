Pascale LAURENT

Bonjour.



Je suis née à Orléans le 12 avril 1962. J’ai fait mes Etudes à l Ecole St Euverte dans le Tourisme et rêvais d’être hôtesse de l’air … mais du haut de mon mètre cinquante trois je suis devenue Guide au château de Blois. C’est dans ce lieu extraordinaire et sa galerie de portraits de femmes que j’aie trouvé ma voix : la peinture.



J’ai commencé par ce qui me semblait le plus facile : copier les œuvres de grands maîtres (Goya, Dali, Ingres, Picasso …) avant de créer mes propres tableaux. J’ai peint mes envies de paysages exotiques, d’îles lointaines, de bateaux, de plages, de palmiers …

A vingt cinq ans j’ai quitté Orléans pour m’installer dans le sud de la France (Vence). J’ai peint alors lavandes, fontaines, vielles ruelles mais j’ai eu l’impression de stagner ou pire régresser. J’ai alors pris des cours de dessin au Centre Culturel de Vence avec Jean-Paul HARIVEL et perfectionné mon style. J’ai appris les techniques de la peinture à l’acrylique, du pastel et de l’aquarelle. Mais rien n’égal pour moi la peinture à huile, l’odeur de la térébenthine et de l’huile de lin. C’est physique.

Suite à plusieurs voyages en Inde, ma vision personnelle de la vie a changé. Je ne voulais plus transmettre dans mes tableaux la beauté extérieure ou le rêve mais montrer la réalité telle « un regard de femme » ou « le mendiant » exemples profonds de calme et beauté intérieurs J’ai peint les divinités indiennes, Ganesh, Shiva, Parvati puis après avoir découvert la Thaïlande, j’ai peint Bouddha…. Tout comme on recouvre d'or les Bouddhas thaïlandais, j’ai ajouté à mes tableaux des feuilles d'or et sacralisé ainsi mes œuvres.



J'ai été membre de l'Association Nationale d'art, formes et couleurs "Chemin d'artistes" pendant trois ans mais depuis septembre 2009 je suis artiste peintre indépendant. (n° de SIRET 515 085 355 00011).



