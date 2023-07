Pascale WALSCHOT

Diplômée en Sciences Politiques et Relations Internationales,ayant fait carrière dans une grande enseigne leader sur le marché belge,puis ayant travaillé a l'international (France) j'ai choisi de revenir en Belgique et de travailler pour un franchisé.

J'ai su y démontrer de manière opérationnelle mon savoir -faire dans les domaines :

- > gestion et rentabilité

- > management et formation d'équipes

- > gestion de projets

- > ouvertures et fermetures de points de vente











Mes compétences :

Gestion de la relation client

Gestion de projet

Gestion des ressources humaines

Gestion budgétaire

Formation

FRANCHISE

Recrutement cadres

Gestion des compétences

Marketing opérationnel

Time management

Merchandising

Menu Mix management

Budgets