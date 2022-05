Patrice BEDOURET

Après avoir préparé et obtenu l'IUP MIAGe à l'Université Paul Sabatier & Toulouse Capitole (obtenu en 2001) puis le Master 2 MIAGe, je me suis orienté vers la gestion et la conduite de projet (CMMi) et j'ai réalisé plusieurs expériences dans ce domaine. Ma carrière a commencé par le développement applicatif (active X, reporting, datawarehouse) et l'analyse technique.

Aujourd'hui, j'interviens en tant que chef de projets Système d'Informatique, sur des environnements Web en appliquant la conduite de projet CMMi niv. 2. C'est une fonction que j'occupe depuis 2003.



Mon parcours professionnel m'a permis de côtoyer les 3 principaux univers de l'informaticien à savoir : l'éditeur de logiciels, la DSI et la SSII.



Mes compétences :

ITIL

CMMI

Pilotage projet

Management

Gestion de projets