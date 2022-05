Patrice BOITARD

Je suis consultant Lean Manufacturing et Supply Chain

Je conduis des missions de Conseil, Audit et Formation.

Je m’appuie sur la mesure des performances pour choisir les actions d’amélioration continue à engager.

Performances des flux : taux de service clients, niveau d’en-cours, taux de rotation des stocks, temps d’écoulement des produits

Performances de production : TRS, taux de marche des machines, taux de productivité de la main d’œuvre, valeur des non conformités, taux d’absentéisme, nombre d’accidents du travail

Si ces indicateurs existent, s’ils sont mis à jour à un rythme adapté, s’ils sont utilisés pour manager l’entreprise, je les utilise pour analyser les écarts de performance entre les Objectifs et la Réalité et choisir les actions à mener.

Dans le cas contraire, je commence par mettre en place un système d’Animation à Intervalle Court, système visuel d’indicateurs adaptés aux différents niveaux de management et animés chaque jour, chaque semaine et chaque mois par les managers.





Mes compétences :

Gestion des approvisionnements

Logistique industrielle

Gestion des stocks